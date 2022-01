Measte Nederlanners wolle fierder ferromje | Pyk yn boosterfaksinaasje hat west

As it kabinet dizze wike net soarget foar wissichheid foar de hoarekasektor, sil Koninklijke Horeca Nederland besykje om in weriepening ôf te twingen yn it coronadebat fan tongersdei, mei moasjes en direkte stimmingen.



Koninklijke Horeca Nederland ferwiist nei in eardere moasje dy't oannommen waard, dêr't yn stiet dat ferrommingen foar alle sektoaren lyk rinne moatte. "Die heeft het nieuwe kabinet bij de afgelopen persconferentie naast zich neergelegd. Dat is kwalijk", seit KHN-direkteur Dirk Beljaarts. Hy reagearret op de oprop fan Veiligheidsberaadfoarsitter Hubert Bruls, dy't moandei sei dat der mear dúdlikheid komme moat foar de hoareka- en kultuersektor.

'Onacceptabel'

Tiisdei 25 jannewaris is der in nije parsekonferinsje fan it kabinet. Oan de hoareka, kultuer- en evenemintesektor is tasein dat se prioriteit hawwe. "Wat helemaal onacceptabel is, is als 25 januari blijkt dat de heropening verder de toekomst in geduwd wordt, omdat we zoveel voorbereidingstijd nodig zouden hebben. Dat argument gaat niet op, daarom willen we het deze week nog weten", seit Beljaarts.



Tongersdei sil KHN ek in petysje oerlangje oan de Twadde Keamerleden. De petysje, oer de weriepening fan de hoareka, is mear as 30.000 kear ûndertekene. KHN wol ek dat de kafees en restaurants aansten net om 17.00 oere, mar om 22.00 oere slute, om't hoarekaûndernimmers benammen jûns har jild fertsjinje.