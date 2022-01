Coronanijs 18 jannewaris: OMT nimt karantêneregels skoallen ûnder de loep

It Outbreak Management Team sil kommende freed de hjoeddeiske karantêneregels foar skoallen ûnder de loep nimme. Op dit stuit moat in hiele klasse nei hûs as der minstens trije learlingen posityf test binne op it coronafirus. Mar "het is de vraag hoe lang we dit beleid kunnen volhouden", seit Aura Timen fan it RIVM en it OMT. Se ferwiist nei de hege besmettingssifers.

Ut RIVM-sifers docht bliken dat de weriepening fan de skoallen nei de krystfakânsje ta in flinke groei fan coronabesmettings ûnder skoalbern laat hat. Ofrûne wike gie it tal ynfeksjes by bern tusken 0 en 12 mei 131 persint omheech en op de middelbere skoalle (12- oant en mei 17-jierrigen) mei 78 prosint. It tal sikehûsopnamen giet lykwols omleech.