Weststellingwerf hopet dat greidefûgels gaswinning Nijeholtwâlde keare kinne

De beëage lokaasje mei de namme "Rottum", leit oan de noardkant fan it perseel Kooiweg 22 yn Nijeholtwâlde. Fan dizze lokaasje ôf wol Vermilion yn de kommende jierren boarje nei trije gasfjilden ûnder trije gemeenten: De Fryske Marren, Hearrenfean en Weststellingwerf.

Hammerstik

Weststellingwerf is tsjin de nije gaswinningen, dus it feroarsaket gjin fernuvering dat no foar de njoggende kear besocht wurdt in winning yn lytse gasfjilden tsjin te hâlden. Oant no ta makken alle arguminten by eardere boarringen gjin yndruk op de minister en rjochters.

De ûntwikkeling fan de nije boarlokaasje is net mooglik binnen it jildende bestimmingsplan Bûtengebiet 2014. En de ried is dochs net ree om fan dat plan ôf te wiken. It is sels yn de riedsgearkomste ein dizze moanne in hammerstik.

Fergunning

It hiele proses om de winning tsjin te hâlden begjint no earst mei in ûntwerpwegering. Dy biedt nei publikaasje de mooglikheid ta it yntsjinjen fan sjenswizen. Dy wurde dan troch it ministearje trochstjoerd nei de rie.

Dêrnei sil de gemeenteried beslisse moatte ta it al dan net ôfjaan fan de ferklearring fan gjin betinkingen. De ferwachting is dat de minister dêrnei in fergunning ferliene sil.

Greidefûgels

It meast kânsrike argumint om de winning tsjin te hâlden liket te lizzen yn it beskermjen fan de greidefûgels, sa tinkt ek de fraksje fan it CDA. de rûte fan de transportlieding giet neffens riedslid Afke Kester troch ien fan de meast favorite perselen fan de greidefûgels.

De grûnen binne dêrneist yn de provinsjale feroardering oanwiisd as 'greidefûgelkânsgebiet'. De foarstelde gaswinlokaasje leit nammentlik yn it greidefûgelmozayk 'De Ontginning' fan agrarysk kollektyf ELAN Zuidoost Friesland. Dit kollektyf hat mar beheinde greidefûgelgebieten en dit is ien fan harren wichtichste gebieten.

Troef

In gaswinlokaasje hat grutte negative impact op de greidefûgels, sa ferwachtet it CDA. CDA-wethâlder Hanneke Zonderland is diskear ree oant de heechste rjochter dizze troef út te spyljen.

En Gaby Thijssen fan GrienLinks hat goeie hoop dat de Rie fan Steat har wol drok meitsje sil oer de greidefûgels, dêr't werhelling fan earder opfierde arguminten neffens him in kânsleas ferhaal wurdt. D66 rôp de wethâlder dan ek op net noch mear arguminten op te somjen, dy't de posysje fan Weststellingwerf benammen ferswakje sille.

Oare arguminten

Want der kamen moandeitejûn yn in kommisjegearkomste noch oare arguminten lâns, dy't ek de wethâlder pas opfiere wol sa gau as dúdlik is dat de minister akkoart giet mei de winning. Dan giet it bygelyks oer de ferâldere stikstofberekkening fan Vermilion, mar ek de gefolgen foar de dochs al fersakke Kooiweg as tagongsdyk foar swiere transporten. Saken wêrfoar Blijf Stellingwarfs omtinken fregen, mar dy neffens de wethâlder los steane fan de wetjouwing op it gebiet fan romtlike oardening.

It CDA hie ek noch in 'slimmichheidsje'. As lânlike ynpassing fan in boarlokaasje in betingst fan it Ryk is, dan kin Vermilion dêr net oan foldwaan, want de boarlokaasje moat op basis fan it belied yn Weststellingwerf in iepen gebiet bliuwe.