Dierenvoedselbank Friesland hat driuwend ferlet fan jild en frijwilligers

De Dierenvoedselbank is bot ôfhinklik fan donaasjes. In grutte dierespesjaalsaakketen joech moandei oan fiif Dierenvoedselbanken yn totaal 2800 kilo fretten, wêrûnder oan dy yn Fryslân.

Silvia Flantua fan de Dierenvoedselbank is der bliid mei. Se kinne it hiel goed brûke. "We hebben 500 kilo gekregen, maar dat is in één uitgifte weer weg. Met ruim 200 cliënten zijn we het zo kwijt."

Protte skrinende gefallen

In Dierenvoedselbank is krekt as de reguliere 'voedselbank', de 'goederenbank' en de boartersguodbank noch hieltyd needsaaklik. "Er zijn heel schrijnende gevallen bij", seit Flantua. "Als mensen hun baan kwijtraken, vooral nu met corona, komen ze in de bewindvoering en het eerste wat die zeggen is: U moet uw dieren wegdoen. En dat is heel sneu."

It measte guod en fretten krijt de Dierenvoedselbank fan Stichting Dierenlot. Jilddonaasjes krije se net. It is woldiedigenswurk en Flantua stekt der sels ek jild yn.