'Dûbeld gefoel' foar Rianne de Vries: "Gelokkich binne we no noch even tegearre"

Se fielt it nammentlik al wat oankommen. "Yn it foarseizoen hie ik ek wol troch dat ik net alle kearen opsteld waard. Dus doe seach ik wol yn dat it op de Spelen ek it gefal wêze kin."

It is in minne timing. "Yn de jierren tusken de Spelen yn sit ik der faak wol by. Mar as de Spelen der dan wer oankomme, bin ik faak de fiifde."

De Vries sil wol soargje dat se der hielendal klear foar is. Wa wit rekket ien fan de ploechgenoaten besmet mei corona of is ien hielendal út foarm. "Der is altyd in kâns. Dan stean ik der gewoan. En dan soargje ik derfoar dat ik sa hurd ryd as ik kin."

'Hiel spitich'

De kommende wiken sil se yn alle gefallen talibje nei de Spelen. Dat betsjut, omdat har freon Daan Breeuwsma der net by is, dat se aanst op ôfstân fan elkoar libje moatte. "We binne al hiel foarsichtich. We witte noch net sa goed hoe't it krekt komt. Gelokkich binne we no noch even tegearre."

Dat Breeuwsma just min nijs krige op itselde momint dat De Vries te hearren krige dat se wol mei mocht, hat net foar in rare situaasje soarge. "We witte hoe't it giet. Dat is topsport. De iene kear sit de ien derby, de oare kear is it oarsom. Dat ha we faker meimakke. It is gewoan hiel spitich foar Daan."