Gemeenschapsplan voor sporthal in Gorredijk: "Niet meer van deze tijd"

De gemeente komt er al jaren niet uit en heeft een paar jaar geleden hulp gevraagd aan de mensen in het dorp. Er ligt nu een gemeenschapsplan op tafel, waarover de gemeenteraad in februari moet stemmen.

In het dorp is intussen een petitie op touw gezet om het gemeenschapsplan te steunen. De Gorredijker huisarts Bart Maats is een van de initiatiefnemers van de nieuwe plannen. Hij legt uit waarom er iets moet gebeuren: "Rugby, voetbal, korfbal, beachvolleybal, zwemmen, verschillende binnensporten, fitness, dansen, alles speelt zich in en om Kortezwaag af. Maar de sporthal is met zijn douches en kleedkamers niet meer van deze tijd. Het moet allemaal vernieuwd worden, na dertig jaar wordt het tijd om daar iets aan te doen."

'Dromen zijn eindeloos'

Om de plannen mogelijk te maken, willen ze in het dorp een stichting opzetten. Die stichting moet de plannen binnenkort uitvoeren: "Pas als we daar groen licht voor krijgen, gaan we kijken hoe al die sporten en sportclubs hun eigen wensen verwezenlijkt zien worden in de plannen."

"Vanuit de gemeenteraad hebben we ook wel eens de vraag gekregen, hoeveel gaat het kosten?", gaat Maats verder. "Maar dat weten we pas als je weet wat je wilt gaan bouwen. Maar dat kunnen we nu nog niet, dat is nog veel te vroeg. Onze dromen en onze ambities zijn eindeloos, maar de financiële bijdrage van de gemeente bepaalt wat je kunt gaan bouwen."