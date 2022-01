Mienskipsplan foar sporthal op De Gordyk: "Net mear fan dizze tiid"

De gemeente komt der al jierren net út en hat in pear jier lyn help frege oan de minsken yn it doarp. Der leit no in mienskipsplan op tafel, dêr't de gemeenteried yn febrewaris oer stimme moat.

Yn it doarp is yntusken in petysje op tou set om it mienskipsplan te stypjen. De Gordykster húsdokter Bart Maats is ien fan de inisjatyfnimmers fan de nije plannen. Hy leit út wêrom't der iets barre moat: "Rugby, voetbal, korfbal, beachvolleybal, zwemmen, verschillende binnensporten, fitness, dansen, alles speelt zich in en om Kortezwaag af. Maar de sporthal is met zijn douches en kleedkamers niet meer van deze tijd. Het moet allemaal vernieuwd worden, na dertig jaar wordt het tijd om daar iets aan te doen."

'Dromen zijn eindeloos'

Om de plannen mooglik te meitsjen, wolle se yn it doarp in stichting opsette. Dy stichting moat de plannen aanst útfiere: "Pas als we daar groen licht voor krijgen, gaan we kijken hoe al die sporten en sportclubs hun eigen wensen verwezenlijkt zien worden in de plannen."

"Vanuit de gemeenteraad hebben we ook wel eens de vraag gekregen, hoeveel gaat het kosten?", giet Maats fierder. "Maar dat weten we pas als je weet wat je wilt gaan bouwen. Maar dat kunnen we nu nog niet, dat is nog veel te vroeg. Onze dromen en onze ambities zijn eindeloos, maar de financiële bijdrage van de gemeente bepaalt wat je kunt gaan bouwen."