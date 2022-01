Alden wanhopich no't bernehertsjirurgy ferdwynt út Grins: "Bern binne de dupe"

Sjoerd Dijkman en Sita ha trije bern. De jongste, Jesse Luuk (5), hat in hertoandwaning. Hy hat twa lekkende hertkleppen en in ferdikking fan de hertspier. Geregeld reizgje se fan Dokkum nei it UMCG yn Grins. "Gelokkich giet it no relatyf goed", fertelt Dijkman. "Foar kontrôle geane we nei Grins ta en dêr is Jesse Luuk ek operearre. Op de ôfdieling bernesjirurgy dus."

En hoewol't it no relatyf goed giet, is it net ûntinkber dat Jesse Luuk yn de takomst opnij operearre wurde moat. De famylje Dijkman moat der net oan tinke dat dat dan yn Utrecht moat, yn stee fan yn Grins.

Net gau even hinne en wer

Neffens Sita Dijkman ha se net yn 'e gaten wat de sluting fan de bernehertsjirugy mei de rest fan it gesin docht. Je reizgje net sa gau hinne en wer en je kinne der ek net twa wike lang mei syn beiden bliuwe, want je ha noch twa bern. En de rest fan de famylje wennet ek net om 'e hoeke. "Hast gjin in pake en beppe dy't dy even oernimme kin, sadatst even lucht skeppe kinst."

"It is no hiel ûnwis", seit Sjoerd. "En net allinnich foar ús. As je sjogge wat wy al trochmakke ha mei Jesse Luuk yn Grins en je betinke dat oaren famyljes datselde aanst trochmeitsje moatte yn Utrecht, dêr moatte je net oan tinke."