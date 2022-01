Ternaard tinkt alfêst nei oer miljoenekompensaasje foar eventuele gaswinning

Dat hat in saneamde gebietskommisje op papier set. Moandeitejûn hat de kommisje de ideeën online presintearre.

Steatssekretaris Vijlbrief beslút yn maart oft de gaswinning by Ternaard wol of net trochgiet. Mocht it trochgean, dan giet der tsien jier lang alle jierren 6 miljoen euro fan de opbringst nei Ternaard en omkriten. Yn totaal 60 miljoen dus.

It jild komt yn it Gebiedsfonds. De gebietskommisje hat trije haadtema's fêststeld foar dat fûns. Elk fan dy tema's krijt, yn gefal fan it trochgean fan de gaswinning, in pot fan 18 miljoen euro. De oare 6 miljoen kin fleksibel ynset wurde.

Enerzjytransysje

Ien fan de tema's is enerzjytransysje. De opbringsten út de gaswinning soenen bydrage moatte oan in fermindering fan de CO2-útstjit, fynt de gebietskommisje. Ynwenners fan Ternaard en Wierum kinne foar in hûs 6.000 euro oanfreegje om it te ferduorsumjen. Foar tweintich omlizzende doarpen is der 1.000 euro it hûs.

Inisjativen dy't bydrage oan in fermindering fan de CO2-útstjit, lykas in doarpsmûne, moatte ek jild krije kinne. Dêr is alle jierren yn totaal 720.000 euro foar beskikber.

Leefberheid

In oar tema is de leefberheid fan de doarpen, troch de gebietskommisje 'sosjaalekonomyske fitaliteit' neamd. De doarpsbelangen kinne alle jierren yn totaal oanspraak meitsje op 600.000 euro, wêrmei't se bygelyks foarsjenningen opkalfaterje of foar projekten foar jongerein of âlderein.

Nochris 1,2 miljoen euro giet nei inisjativen dy't bydrage oan de fitaliteit fan de regio. Dat giet bygelyks om subsydzjes om fertutearze gebouwen op te knappen, iensume âlderein te helpen of jeugd te belûken by frijwilligersprojekten.

Swietwetterbehear

It swietwetterbehear is it tredde tema dat de gebietskommisje fêststeld hat. De boaiem fan it gebiet is de lêste jierren oan it fersilten en dat hat negative gefolgen foar de lânbou. Maatregels dy't de fersilting tsjingean kinne, moatte alle jierren oanspraak meitsje kinne op 900.000 euro. Foar ynnovative pilots moat der 450.000 euro it jier beskikber komme.