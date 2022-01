Ferwyldere katten fan Skiermûntseach ôfhelle

Dizze katten sitte de natuer yn it Nasjonaal Park yn it paad trochdat sy fûgels en kninen frette. En foar de katten sels it no ek net echt in noflik bestean. It is dreech om oan iten te kommen en om beskutting te finen yn it iepen lânskip. Fansels krije sy ek gjin medyske fersoarging.

De bedoeling is om se yn febrewaris te fangen mei lokkoaien en lekker fretten om se deryn te krijen. Sadra't in koai tichtfalt, wurdt dat troch in melding op de telefoan trochjûn. It bliuwt net by fangen allinnich, want je moatte der wol foar soargje dat je net by fersin in húskat fange.

Boppedat moat foarkaam wurde dat it probleem nei ferrin fan tiid wer de kop opstekt. Beide saken wurde oanpakt foardat de fangaksjes úteinsette.

"Steriliseren en castreren"

"We gaan eerst een actie houden voor de huiskatten. Zowel om ze te chippen zodat we kunnen controleren of de katten een eigenaar hebben en we gaan de katten steriliseren en castreren", seit algemien direkteur Carien Radstake fan Zwerfkatten Nederland.

Dêrfoar komme sy mei in bus op it eilân. Ek de eilanners sels komme yn it spier, seit Radstake: "We zijn blij dat er behalve onze vrijwillige vangers er ook heel veel klaar staan op het eiland om de katten in een week of vier à zes te gaan vangen."