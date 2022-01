Bobslider Dennis Veenker mooglik dóchs nei Olympyske Spelen

Oft de fjouwermansbob ek echt kâns makket op tawizing, fynt Kortbeek dreech om yn te skatten. "Er is een kans. NOC*NSF heeft niet direct nee geroepen en wilde meer toelichting. Die hebben we gegeven."

Kortbeek ferwachtet tiisdei in definityf beslút fan de sportkoepel.

As de ploech nei de Spelen ta mei, is it noch net wis oft Veenker by de seleksje sit. Ofrûne wykein wie er ynfaller. It is mar de fraach oft Veenker in plakje krijt as elkenien fit is.