Minister werom op skoalle: "Gjin PC-winner, mar minister is ek net ferkeard"

Wiersma is pas sûnt in wike oan it wurk, mar krijt fuortendaliks in grut fraachstik op syn boerd: Hoe komt it mei it ûnderwiis nei dizze coronakrisis?

It ûnderwiis hat in skoft stillein en dêrtroch binne de efterstannen grut. "Maar daar hebben we veel geld voor vrij kunnen maken", seit Wiersma.

'Niet extra vragen van leraren'

"We gaan de komende jaren met de scholen kijken hoe we dat geld het beste kunnen verdelen. We moeten alles weer oppakken. De leraren hebben het al druk dus kun je niet nog iets extra's van ze vragen. We hebben een stappenplan gemaakt en dan gaan we kijken hoe we dat in kunnen vullen."