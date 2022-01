Daan Breeuwsma hâldt nei dit seizoen op: "In soad berikt, mar net it ultime"

De fan oarsprong Boarnster makket it seizoen noch wol ôf en hopet dat er nei it WK ta kin op de relay. "Mar dêrnei is it gebeurd, dan kap ik dermei."

"It hat myn hiele libben west sawat. Ik ha fyftjin, sechstjin jier yn de nasjonale ploech sitten. Ik bin der fol foar gien, in soad berikt. Net it ultime, want dat soe in olympyske medalje op de relay wêze. Dat docht sear. Mar it beslút is naam en ik moat it dermei dwaan."

Trije kear wrâldkampioen

Yn syn lange shorttrackkarriêre behelle Breeuwsma benammen sukses op de relay. Mei Nederlân waard er wrâldkampioen yn 2014, 2017 en 2021. Dêrnjonken wûn er ien sulveren WK-medalje en twa kear brûns.