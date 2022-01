Drave troch Dokkum om jild op te heljen foar help by depresjes

Nei Jan-Albert syn depresje en burn-out duorre it goed in jier foar't er nei eigen sizzen wer de âlde wie. Neffens him is it wichtich om eigen grinzen goed yn de gaten te hâlden en dy bewust te wêzen fan it gefaar fan in depresje.

Untspanning sykje, deroer prate en bewege kin helpe om wer better te wurden. Sa begûn Albert-Jan mei sporten en hat er in sportskoalle oprjochte. By de sportskoalle sjocht er faak minsken mei mentale klachten.

Mei it ophelle jild wol Mind de drompel om help te sykjen foar jongerein leger meitsje. Sa wolle se mear taspitste ynformaasje jaan, in tagonklik telefoannûmer en de mooglikheid fan stipe foar elkenien yn Nederlân. "It is in moai gefoel om te fernimmen dat in protte minsken harren hjir mei-inoar foar ynsette wolle", seit Froukje.