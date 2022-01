Henk Veerman werom yn de basis yn bekerduel mei Go Ahead Eagles

Kees van Wonderen is de trainer by Go Ahead Eagles en syn namme wurdt neamd as de opfolger fan Johnny Jansen by sc Hearrenfean. Dat makket it bekerduel ekstra pikant.

Jansen: "Ik ben niet wantrouwend, Ferry (de Haan Red.) is wat dat betreft heel duidelijk naar me geweest. En Kees krijgt morgen absoluut een hand van me."