Forum voor Democratie rekket tredde Steatelid kwyt: Wymenga selsstannich fierder

It sjocht der nei út dat @PSFryslan wer in fraksje riker is. Steatelid Gryte Wymenga hat har oansletten by @BVNLNederland en ferlit dêrom dy fan @fryslan_fvd. Dit betsjut dat dizze fraksje sûnt de ferkiezings útinoar spat is yn 4 fraksjes.