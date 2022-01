"Kees van Wonderen is degelijk, die bewaart z'n geld het liefst in een ouwe sok"

"Het is een trainer die eerst het fundament wil neerzetten. Vorig jaar hielden ze 25 keer de nul. Dat is een record," sa giet Van Wissing fierder.

Roelof de Vries freget him ôf: "Als je in het beleidsplan hebt staan, dat je aantrekkelijk voetbal wilt spelen en het stadion vol wilt krijgen, is dan Kees van Wonderen de eerste trainer waar je aan denkt?" Van Wissing: "Sinds er geen publiek meer bij is, speelt Go Ahead Eagles ver-schrik-ke-lijk. Als je het Abe Lenstra Stadion vol wilt krijgen, weet ik niet of je aan Kees van Wonderen moet beginnen."

We prate fierder oer de blunders fan de keepers dit wykein, oer de kar foar Xavier Mous as earste keeper, oer de nije oanwinst fan sc Hearrenfean Anas Tahiri en oer de syktocht fan sc Hearrenfean nei in nije spits en oer it gemis fan Joey Veerman.