Partij voor de Dieren docht net mei oan gemeenteriedsferkiezings Ljouwert

De partij wie gewoan fan doel om mei te dwaan op 16 maart. Ofskiednimmend riedslid Caroline de Groot waard opfolge troch Esther de Jong. Se moast har troch privee-omstannichheden weromlûke.

"Dan kom je tot de conclusie dat de lijst te dun is", seit lanlik foarsitter Ruud van der Velden. "Zeker voor een belangrijke stad als Leeuwarden."

Mear kandidaten

Der wiene wol kandidaten, mar sûnder de keazen listlûker kin de partij net in soad. "We hadden een sterke kandidaat, als zij wegvalt is de rest van de lijst net te smal. Dan heb je toch meer kandidaten nodig."

De partij nimt gjin ôfskied fan de stêd. Oer fjouwer jier wolle se opnij meidwaan. "Daar gaan we hard aan werken", beslút Van der Velden. Ljouwert wie de iennige gemeente dêr't PvdD aktyf wie. Wol is de partij fertsjintwurdige yn Provinsjale Steaten.

By de foarige riedsferkiezingen helle de partij 1.600 stimmen yn de gemeente, goed foar sa'n fjouwer prosint en ien sit.