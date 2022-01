Rianne de Vries as lêste wis fan de Spelen, Daan Breeuwsma giet net mei

Gjin Daan Breeuwsma op de Spelen

Foar Daan Breeuwsma is de domper grut. De freon fan Rianne de Vries bliuwt thús yn Akkrum. It lêste plak foar de Spelen wurdt ynfolle troch Dylan Hoogerwerf. De reserve is net Breeuwsma, mar Bram Steenaart. Breeuwsma ried earder wol op de Spelen fan Sotsji en Pyongchang yn 2014 en 2018.

Wa rydt watfoar ôfstân?

Ek is bekendmakke watfoar ôfstannen de shorttrackers ride sille. Suzanne Schulting rydt sa as ferwachte alle ôfstannen. Trochdat Dylan Hoogerwerf meigiet, rydt er de 500 meter. Knegt rydt de 1000 en 1500 meter. Ek Itzhak de Laat rydt yn alle gefallen de 500 en 1000 meter. Sven Roes docht allinnich oan de 1500 meter. De Laat makket noch kâns op in startbewiis op de 1500 meter, mar dat plak is noch net ynfolle.

De plakken foar de relay binne ek wis. Alle fiif shorttrackers meitsje kâns om diel te nimmen oan de relay, mar foar de mixed relay is dat oars. Dêr ride twa froulju en twa manlju. De Laat, Knegt, en Van 't Wout en Schulting, Poutsma en Velzeboer kinne op de mixed relay yn aksje komme.