Dowestellerij Steggerda noch net oplost, eigeners gean fol goede moed fierder

Doel fan no is fansels in nije topdo lykas Luna. Dat kin hurd gean. Luna is ek út it aai kaam yn 2020 en yn 2021 wie se de bêste fan Nederlân.

De Homma's dogge der alles oan om fan in do in topdo te meitsjen. It fretten, de training en de motivaasje om werom nei hûs te fleanen, dat alles moat goed wêze. Dêrby spylje meardere faktoaren in rol. Fan de fentilaasje yn it hok oant de medyske begelieding, neffens Ydo Homma.

Sysels binne ek pas sûnt 2006 dwaande. Se hawwe dêrby in soad hân oan kollega-dowehâlders fan de feriening. Dy beaën bygelyks tsien dowen oan om mei te begjinnen.