Riedslid Douwe Hooijenga mei dea bedrige: "Sjochst wat faker oer it skouder"

Hy wist net wat de oanlieding wie en dat wit er no noch net. "Dat kin út de politike hoeke wêze of fan myn wurk of wat oars. Op myn sosjale media ha ik wolris wat skellerij, mar sa'n telefoantsje is hiel konfrontearjend."

Oanjefte

Hy prate der op kantoar mei kollega's oer. Nei in pear dagen hat er it meld by de boargemaster en oanjefte dien by de plysje. Dêr is neat achterwei kaam. "De earste pear wiken sjogge wolris wat faker oer it skouder. Je begjinne frjemd te tinken nei sa'n ynsidint."

Neffens him is de mienskip wol ferhurde, mar hy stelt him wol wer ferkiesber foar de nije gemeenteriedsferkiezingen yn maart. "Ik ha it no in plakje jaan kinnen. Ik sjoch it as in gek dy't my belle hat. As ik dan sa'n ûndersyk lês, bin ik net de iennige."