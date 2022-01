Trijefjirde part riedsleden stelt him werkiesber; ek al kostet it in soad tiid

Ek al freget it wurk flink wat tiid, is it troch corona minder leuk wurden en is der soms sprake fan yntimidaasje en bedrigingen.

Ut it ûndersyk komt ek nei foaren dat fyftjin prosint fan de respondinten oanjout dat se de ôfrûne riedsperioade te krijen ha mei bedriging of geweld, trije kear safolle as by in ferlykbere peiling yn 2015. As dat represintatyf is, rekket dat lanlik ûngefear 1.200 riedsleden. Fan har seit in fjirdepart dat it har funksjonearjen beynfloede hat (yn 2015 wie dat 15 persint).

Yn Fryslân bedrigingen fia sosjale media

Ek yn Fryslân jouwe riedsleden oan wolris bedrige te wêzen. Oant no ta is dat allinnich fia sosjale media bard. Ien riedslid jout oan deadsbedrigingen krigen te hawwen en dy as hiel heftich ûnderfûn te hawwen.

Ut it lanlike byld komt in slimmer byld nei foaren. Riedsleden jouwe tsientallen foarbylden fan yntimidaasje en bedriging, ek mei de dea. Faak oer de mail of yn in brief, fia sosjale media, mar ek wol telefoanysk en op strjitte.