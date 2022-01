De toan fan Henk van der Veer: "Ter bemoediging"

Ik hew der gyn groate traumatise gefòlgen an over houden en ik hew ok noait de behoefte had à la Maarten 't Hart om anti-griffemearde romans te skriëven. 'k Wú trouwens dat ik mar un fraksy fan ut skriëftalent fan dy Griffemearde Maarten had, mar dat tersijde.

Wat ik wel deen hew is su nou en dan un 'Griffemeard fers' skriëve. Teugenwoardech noem ik dat 'Protestantse fersen', ik kom der aansens nòch op werom. Ondertussen bin ik al mear as 30 jaar wees en ik weet nyt hoe't myn ouwelui reageare súden at se us even om ut hoekje koekeloere konden.

Su súden in elk gefal nyt mear trou naar de Griffemearde kerken in Sneek gaan kanne. De dry Griffemearde kerken bestaan simpelwech nyt mear. Ja, de gebouwen gelukkech nòch wel. Mar ut begrip Griffemeard is hier in Sneek foargoëd ferleden tiid.

Alle Sneker Griffemearden binne deur de dreksloat gaan en de skaapkes dy't der fan Abraham Kuyper syn kudde nòch over binne besoeke de Oasterkerk, dy't op'e nominasy staat ferkocht te wurden. Ut de Súderkerk is ondertussen ut ouwe òrgel sloopt en foar un euro an Poalse geloofsgenoaten ferkocht. Der wurdt nyt mear in kerkt.

Ondertussen is in de Groate- òf Martinikerk de groate ferbouwing begonnen. At dy foltoaid is gaat de Oasterkerk in de ferkoop en het Protestant Sneek nòch één kerk over. Ut is finansieel nyt mear fol te houwen om al dizze gòdshúzen bestaan te laten.

Kòrtleden skreef ik nòch un fers, un Protestants fers dus, foar de PKN fan Sneek, wêr't ik dizze 'toan fan' met eindege wil. Myn moeke sú wel seid hewwe 'ter bemoediging'. Myn moeke was bêst un wize frou!

Groate Kerk

as un opfallend baken fan hoop torent de Groate Kerk fan Sneek

hooch boven ut kale flakke terpelaan fan 'e Súdwesthoek út

de Heilege Martinus -fraai stylearde gouden wynfaan-

blikkert in sonnelicht fanou ut eeuwenouwe houten klokkehús

deelt onbaatsuchtech syn kòstbere mantel út an minsen

dy't beskúl soeke in de rúmte fan un onmetelek Gòdshús

foar Sint Martinus gyn onderskeid, iedereen is welkom

ja echt, iedereen dy't warmte en genegenheid soekt

hier achter ut braanskilderde kleurrike glas-in-load raam

is ut un oase foar minsekyndes onderwech



ondertussen pingponge fleurege karillonklanken over de stad

un hoopfolle tiid in, ferbine oud & jong in

arsjitektuur fan boumeesters dy't de toekomst troast binne

boven ut Oud Kerkhof fliege hout- & tòrteldúven as teken fan frede

stadse katedraal fan gister, fandaach en mòrren"