Testlokaasje Sondel iepen | Betizing oer nije karantêneregels by GGD's

De nije karantêneregels soargje neffens de GGD's foar betizing en fragen. Freed waard op de parsekonferinsje bekendmakke dat de karantêneregels ferromme binne. Karantêne is no net mear nedich foar minsken dy't kontakt hân ha mei in besmet persoan, mar dizze minsken moatte dan op syn minst twa wike lyn in boosterprik krigen ha.



Minsken dy't acht wiken lyn of koarter wersteld binne fan corona, hoege net mear yn karantêne. De útsûnderingen jilde allinne foar minsken sûnder klachten.



Yn de praktyk sille de nije karantêneregels dreech wêze. Dat jildt bygelyks foar âlders fan jonge bern, skriuwt de NOS. As in bern posityf teste wurdt, moat it bern yn in aparte keamer yn isolaasje en oardel meter ôfstân hâlde. As dat net kin, moat it hiele húshâlden dochs yn karantêne.

Oant 21 jannewaris

De nije ynformaasje stiet al op de webside fan de Rijksoverheid, mar net op de webside fan de GGD's. Dy sizze dat se oerfallen waarden troch it nije belied. Yn gearwurking mei it RIVM wurdt no wurke oan de útfiering fan de nije regels yn de praktyk. Dat sil nei ferwachting oant 21 jannewaris duorje.