Mbo en heger ûnderwiis wer iepen | Tryater docht mei oan Kapsalon Theater

Ek foar alle reizgers dy't Nederlân ynreizgje en de boosterprik hân ha of corona hân ha, soe de karantêneplicht ferfalle moatte. In brief mei dy oprop is ferstjoerd oan meardere ministearjes troch de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) dy 't opkomt foar de belangen fan Nederlanners dy't yn it bûtenlân wenje.

Ofrûne freed melde it kabinet dat minsken dy't minimaal in wike lyn in booster hân hawwe of koarter as acht wiken lyn opknapt binne fan corona, net mear yn karantêne hoege nei kontakt mei in besmet persoan, as se gjin klachten hawwe.

SNBN is fernuvere dat de maatregel inkeld oankundige is foar de binnenlânske karantêne. "Immers, ook voor reizigers vanuit zeerhoogrisicogebieden bestaat nog steeds een quarantaineplicht", skriuwt Twan Laan, sekretaris fan de organisaasje yn de brief.