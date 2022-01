Fries Museum iepenet yogastudio | Betizing oer nije karantêneregels

It is "heel spannend" hoe't it de kommende tiid rinne sil yn de sikehûzen mei de ferrommingen fan de coronamaatregels. Dat seit Ina Kuper, waarnimmend foarsitter fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

"Op de korte termijn verwachten we meer besmettingen, met name in de groep van 40- tot 60-jarigen. En dat kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. Maar we zien dat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend is en waarschijnlijk minder ziekenhuisopnames gaat geven", seit Kuper, dy't ek bestjoerslid is fan sikehûs Isala yn Zwolle.

Positive ûntwikkelingen

Op it stuit sjocht Kuper positive ûntwikkelingen op de ic's. "En dat is heel fijn. We verwachten dat de instroom op de ic's de komende twee weken ongeveer gelijk gaat blijven en dat de druk op deze zorg mee zal vallen en behapbaar blijft", seit Kuper. Ferpleechôfdielingen, fersoargingshûzen en húsdokters krije it neffens har mooglik wer wat drokker mei coronapasjinten.

De sikehûzen sille har de kommende wiken safolle mooglik fokusje op it ynheljen fan útstelde soarch. "Daarna moeten we verder kijken, er is veel onzekerheid op dit moment."