Coronanijs 17 jannewaris: Betizing by GGD'en oer nije karantêneregels

It kabinet moat noch dizze wike oan de hoareka en de kultuersektor witte litte hoe't harren takomst derút sjocht. It kabinet moat foar dizze sektoaren konkreter meitsje wat it foarútsjoch is. It is net genôch om tsjin de hoareka- en kultuersektor te sizzen dat der op 25 jannewaris opnij sjoen wurdt nei eventuele weriepeningen.

Dat stelle de 25 boargemasters fan it Veiligheidsberaad. Ut namme fan de Veiligheidsregio Fryslân sit Sybrand Buma, boargemaster fan Ljouwert, dêrby. De 25 boargemasters kamen moandeitejûn digitaal gear mei justysjeminister Dilan Yesilgöz. Yesilgöz hat tasein dat se it boadskip oerbringt oan it kabinet, seit Hubert Bruls, de foarsitter fan it Veiligheidsberaad.

Regels hanthavenje

Yesilgöz bringt ek oer dat it Veiligheidsberaad wol dat it kabinet tiisdei nochris hiel dúdlik makket dat de coronaregels hanthavene wurde moatte. "Dat is nodig, omdat er alweer nieuwe acties zoals zaterdag in de horeca op stapel staan", seit Bruls. Woansdei wolle teäters harsels 'omdope' ta kapsalon, om't kappers wol wer iepen meie en teäters net. Teäterbesikers krije dan in knipbeurt en in foarstelling. Musea wolle om deselde reden dizze wike gymlessen jaan. It Fries Museum iepenet bygelyks yn yogastudio.