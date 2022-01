Blesguozzen koarter yn Fryslân troch klimaatferoarings

Sjouke Scholten fan Sovon Vogelonderzoek koördinearret de fûgeltellings by de sliepplakken fan de guozzen. Hy krige geandewei it 'guozzeseizoen' al meardere sinjalen dat it minsken opfoel dat der minder guozzen te sjen wienen.

En dat leit him benammen oan de blesguozzen. Dy binne foar in part yn Dútslân hingjen bleaun, mar der binne der ek by dy't yn Drinte in gaadlik plak fûn hawwe. "Hast strangere froast en sniefal yn it noarden dan sille dy fûgels earder ús kant opkomme en dan is de perioade dat sy hjir bliuwe automatysk ek wer langer", seit Scholten. Mei de waarmere winters binne sy hjir koarter as gewoanwei.

Net earder as yn desimber

Yn it begjin fan de hjerst kamen de earste groepen blesguozzen al nei Fryslân ta. Dêrnei kaam der hiel lang neat mear by. Net earder as yn desimber fûnen de fûgels it paad nei Fryslân wer werom. No binne der 180.000 blesguozzen yn Fryslân en dat wykt net folle ôf fan wat yn trochsneed yn ús provinsje sit; 200.000 fûgels.