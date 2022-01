Dennis Veenker stapt no definityf út de bobslide: "It is echt klear"

De teloarstelling is grut, seit Veenker. "Ik hâld my grut, mar dit is allesbehalve leuk, We ha der alles oan dien om it te heljen. Alles jûn. Alles út de kast helle, mar it wie net genôch."

Veenker is grutsk op it team, seit er, "omdat it earst eins ek al klear wie, en doe wer net, en no wer wol.. Mar no is it wol definityf."

"It wie in moaie ôfsluting", seit Veenker. "It wie in moaie wike, ik ha genoaten. En dat is it."