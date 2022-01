"As se goud helje wolle op de relay, moatte se my meinimme"

By de manlju giet it nei alle gedachten tusken Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf, al hat Bram Steenaart op it NK en dit wykein ek wer goed riden.

"Ik tink dat ik seker in kans meitsje", seit Breeuwsma. "As se goud winne wolle op de relay, dan moatte se my meinimme. Tink ik. En ik tink ek dat dat de iennige kans is by de mannen op goud. Dus ja, ast it sa besjochst, soe it moai wêze as se my meinimme."