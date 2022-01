Henk de Jong is "nog steeds de baas" by Cambuur

De Jong hat in grut diel fan syn taken oerdroegen oan Bosschaart, neidat der by him in kyste yn de holle oantroffen waard. Dokters ha him advisearre de kyste sitte te litten, en sûnt desimber pakt er syn wurk stadichoan wer op.

Prate mei de parse docht De Jong noch net. Nei ôfrin fan de wedstriid tsjin Sparta stie Bosschaart de media te wurd. "Het is heel mooi dat Henk er weer bij is, en dat hij zichzelf zo langzaam op kam werken naar volledig erbij. Wij proberen hem te ondersteunen."

Alle beslissingen dy't op de bank naam wurde, wurde oerlein, seit Bosschaart. "We doen het altijd met z'n allen. Als Henk er niet is, moet ik het doen, maar nu is hij erbij en dan overleg ik met hem tijdens de wedstrijd."