Aris Ljouwert yn heale finale bekertoernoai nei winst op Feyenoord

Yn it eigen Kealledykje yn Ljouwert pakte Aris Feyenoord yn mei 89-65.

De Ljouwerters gongen goed fan start. It earste kwart einige yn 25-12, en healweis hie Aris in foarsprong fan 41-20. Eins is de oerwinning de hiele wedstriid net yn gefaar kaam.

Nei it tredde kwart stie der in stân fan 67-43 op it skoareboerd. Einstân: 89-65.