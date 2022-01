Nije spilers Sylla en Joosten wolle har sjen litte by SC Cambuur

Patrick Joosten wurdt troch Cambuur hierd fan FC Grins. De linkeroanfaller kaam yn Grins net oan spyljen ta en woe graach wat oars. Cambuur kaam foar him yn de merk en de spiler hapte ta, al moast hy dêr wol efkes oer neitinke.

"Ja dat klopt, maar het gevoel was goed, dus heel lang hoefde ik ook niet na te denken hoor. Cambuur liet zien dat ze me graag wilden hebben en ik wilde weg bij Groningen. Op mijn leeftijd is het belangrihjk dat ik aan spelen toe kom".

Fleugelspilers wichtich

Yn tsjinstelling ta by FC Grins binne de fleugeloanfaller by Cambuur hiel wichtich. Dat hat foar Joosten ek meispile by syn kar foar de Ljouwerter klup. "Ik denk dat Cambuur een goede keus is. Als speler wil je wat toevoegen aan het team. Als vleugelspeler kan dat hier. En ik kan ook nog altijd aan de rechterkant spelen."