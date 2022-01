Romke de Jong (D66): "Riedsferkiezingen wurde mjitmomint foar it kabinet"

Mar de bemuoienis kin ek just posityf útpakke. "Wy binne as Gemeentebelangen in ûnôfhinklike partij, dus it kin ús ek helpe. Wy kinne in goed alternatyf wêze foar tradisjonele partijen dy't it net goed dogge. Yn it eardere Frjentsjerteradiel koene wy bygelyks altyd goed merke dat as it lanlik mei de PvdA minder gie, wy twa sitten winst hiene."

Problemen foarútskood

Foar Romke de Jong betsjut it feit dat der no in nij kabinet sit net dat hy no yn alle rêst efteroerhingje kin.

De Jong: "Wie it mar sa'n feest. Wy hawwe fansels al hast tsien moannen in soad ûnderwerpen foarút skood as lanlike polityk. No is it tiid om echt oan de gong te gean. Ik bin wiis mei it koälysje-akkoart, dat wie ek echt nedich. Want der lizze in soad problemen."