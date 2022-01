"Manlju wolle witte hoe't seks is mei ien yn in rolstoel"

"Manlju freegje hiel faak: "Hoe is it om seks mei dy te hawwen?" Dêr binne se altyd sa nijsgjirrich nei. En no kin ik sizze: lês myn boek mar, dêr stiet hiel goed yn beskreaun hoe't it is om seks te hawwen mei ien mei in handikap", seit Bies.

Yn de roman lit haadpersoan Karin sjen hoe't it foar in in jonge frou mei in spiersykte is om manlju te moetsjen en yntym mei se te wêzen. "Yn de roman sitte in soad autobiografyske eleminten. Krekt lyk as Karin haw ik in progressive spiersykte," fertelt Berdien, dy't yn in elektryske rolstoel sit.

Vijftig tinten grijs mei in handikap

Op har achtste krige sy in hertoanfol en kaam sy oan de beäzeming. "Doe't ik oan it boek begûn wie ik fan doel om in soarte fan Vijftig tinten grijs mei in handikap te skriuwen. It earste diel giet oer 'myn master' dy't my fêstbynt, mar dat is net echt bard. Dat wie mear in fantasij fan my. Yn it boek komt ek wol nei foaren wêrom om't ik socht nei in dominante man, dy't de toutsjes yn hannen nimt."