Oanhingweinen flink ferkocht: "Mar safolle sitte net oan dy kant fan de streek"

"It wie in hiel bysûnder jier troch it coronafirus", seit Van der Werf. "It hie sa'n soad gefolgen foar it riden en farren fan ús produksje en hannel. Yn positive sin. Wy hawwe noch nea earder yn sa'n situaasje sitten. Wy hawwe wykeinen hân dat wy hjir gjin karre mear hiene. Alles wie fuort. Eltsenien wie oan it opromjen, like it wol."

Huzen en tunen oanpakt

Van der Werf wiist ek op de coronakrisis as ferklearring fan it grutte ferlet. "Troch corona is it reizgjen fan minsken beheind: sy geane net op fakânsje en bliuwe tichter by hûs. Sy meitsje fan de mooglikheid gebrûk om de tún om te smiten of it hûs te ferbouwen. De minsken dy't dêr foar nedich binne, dy binne faak ek klant by ús: hoveniers, strjitlizzers, boufakkers, skilders."

Ek de lytsere hûs-tún-en-keuken-oanhingweintsjes wurde in soad ôfset, partikulieren brûke it benammen om guod nei it stoart te bringen.