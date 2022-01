'Der komme mear protestaksjes fan de hoareka'

Richard van der Werf fan Jelsum hat noch nea safolle oanhingweinen ferkocht as ferline jier. Dêryn is de ferkeaper net allinne, want de grutte fraach nei oanhingweinen hat alles te krijen mei corona. "Dêrtroch is it gefoel foar my wol hiel dûbeld."

Van der Werf wiist op de coronakrisis as ferklearring fan it grutte ferlet. "Troch corona is it reizgjen fan minsken beheind: sy geane net op fakânsje en bliuwe tichter by hûs. Sy meitsje fan de mooglikheid gebrûk om de tún om te smiten of it hûs te ferbouwen. De minsken dy't dêr foar nedich binne, dy binne faak ek klant by ús: hoveniers, strjitlizzers, boufakkers, skilders."