Coronanijs 16 jannewaris: Kultuersektor dwaande mei rjochtsaak tsjin Steat

D66-Twadde Keamerlid Romke de Jong fynt it in goede saak dat der ferrommingen ôfkundige binne troch it kabinet, al moat dat ek foarsichtich. Dat sei hy yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries.

De Jong: "Wy nimme in risiko troch winkels iepenje te litten. It nije kabinet sjocht nei mear as allinne it tal besmettingen en de sikehuzen, dêr bin ik bliid mei."

Hy hopet dat de hoareka ek gau wer iepen kin. "Dat kin miskien net hjoed of moarn, mar wy hoopje binnen no en tsien dagen wol de oplossing te hawwen wannear't it wol wer iepen kin."

Eigen ferantwurdlikens

De Jong seit fierder: "Wy hawwe ek in eigen ferantwurdlikens yn it omgean mei de maatregels. Op in gegeven stuit binne de mooglikheden wol útput. Guon oare lannen binne hurder. It is goed dat je mei elts rekken hâlde wolle, mar op in gegeven stuit moatte je ek karren meitsje. 2G is in opsje, mar it is foar myn partij wol in lêste rêdmiddel."

"Soks is net wat wy wolle", giet hy fierder, "mar as it net oars kin, dan kinne je dy grutte groep dy't al safolle opoffere hat en him oan alle regels hâldt, net de dupe wurde litte fan in lyts ploechje dy't dêr minder mei hat. Sa'n minderheid kin wol in soad bepale foar in mearderheid."