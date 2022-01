FIDEO: stypje de klyster mei in ferrotte apel

De klyster is ien fan de túnfûgels dy't it meast foarkomt yn Nederlân. Hy wurdt by ús it faakst sjoen yn it easten fan de provinsje. Dochs giet it de lêste tiid minder mei de populaasje: fan 2016 ôf is dy mei in tredde ôfnaam. Reden foar Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland om de klyster út te roppen ta fûgel fan it jier 2022.