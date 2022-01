Johnny Jansen: "De enorme ketser van Xavier doet je gewoon de das om"

Hearrenfean moast it sneontejûn foar it earst dwaan sûnder Joey Veerman. De middenfjilder waard ferkocht oan PSV. Ta grutte teloarstelling fan doarpsgenoat Henk Veerman. "Tuurlijk mis ik hem", seit de spits. "Ook in de aanvoer, maar dat is aan het team om daar een oplossing voor te vinden."

Dy is der op it stuit noch net, neffens Veerman. "Anders hadden we dat wel laten zien. Maar er komt altijd een oplossing."