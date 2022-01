Flyers fleane nei finale yn beker troch winst op Geleen

De wedstriid soe eins al yn oktober spile wurde, mar dat koe doe net trochgean omdat der sprake wie fan ien of mear coronabesmettingen yn de seleksje fan Geleen.

De heale finale yn de bekerkompetysje wurdt spile yn in 'best-of-three'-searje. UNIS Flyers wûn de easte wedstriid yn Geleen mei 2-1, nei penaltys.

Flyers op foarsprong

By de wedstriid fan no kamen de Flyers goed út de start. Nei de earste perioade hiene de Friezen al in 2-0 foarsprong, troch doelpunten fan Riku Pitkänen en Trevor Hunt.

Nei de twadde perioade hiene de Flyers al in foarsprong fan 4-1, troch doelpunten fan Jasper Nordemann en Kevin Nijland. It doelpunt foar Geleen kaam op namme fan Lukasz Bartak.

Yn de tredde en lêste perioade wie it opnij Jasper Nordemann dy't skoarde. Hy sette de stân op 5-1. Dêrmei binne de Flyers wis fan de bekerfinale. Dy is snein 13 febrewaris yn Den Haag.