Ljouwerter basketballers ferlieze fan Feyenoord

Snein is de twadde wedstriid yn de kwartfinale. Dan spilet Aris thús yn it Kealledykje. De winner pleatst him foar de heale finale.

Yn Rotterdam waard it 82-76.

Nei it earste kwart wie it 22-20 yn it foardiel fan de Rotterdammers. It skoareferrin begûn yn it foardiel fan de thúsploech. De rêststân wie 44-37.

Yn de twadde helte fan de wedstriid waard Aris hieltyd better. De stân waard lyk: 59-59 stie it, nei it tredde kwart, mar it wie net genôch foar de oerwinning. Einstân: 82-76.