LDODK ferspilet foarsprong en ferliest mei ien punt ferskil

Ein novimber einige it thúsduel tsjin KZ foar LDODK yn in desepsje. Nei in strieminne earste helte fan de Gordyksters (7-17) wûn KZ doe mei 19-25.

No seach it der better út. LDODK begûn sterk, en kaam sels op in 4-0 foarsprong, mar KZ kaam gau werom. Nei de earste helte stie it 13-11 yn it foardiel fan KZ.

Yn de twadde helte koene de Friezen de foarsprong net werom pakke. It waard noch lyk, 22-22, mar KZ wie de sterkste yn it slot fan de wedstriid. It waard 24-23.

Nei 10 wedstriden spilet de top-3 fierder yn de kampioenspûl om de lânstitel. De ûnderste trije teams komme yn de degradaasjepûl.