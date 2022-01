Bakker profitearret fan ôfwêzichheid Schouten mei winst op It Hearrenfean

Toppers as Irene Schouten en Marijke Groenewoud stiene yn Thialf út foarsoarch net oan de start. De twa froulju ride kommende moanne op de Olympyske Spelen en woene fanwege it coronafirus gjin risiko nimme.

Mislearre ûntsnappingen

Ferskate froulju besochten út it peloton wei te kommen, mar gjin inkelde ûntsnapping slagge. Dêrtroch kaam it úteinlik oan op in massasprint. Bakker skreau dy op har namme en pakte dêrmei foar it earst yn har karriêre in oerwinning op keunstiis. It twadde plak wie foar Paulien Verhaar en Ineke Dedden waard tredde.