Hoareka-eigeners yn Dokkum bouwe saak om ta bordeel om dochs iepen te kinnen

Sape Woudman fan Hotel Café Restaurant 't Raedhus: "It is hiel skeef en eins net út te lizzen dat wy ticht moatte en dat sekswurkers wol harren wurk dwaan meie."

Protest

It giet om in aksje foar ien kear, bedoeld as protest. By de lêste parsekonferinsje waarden ferrommingen foar ûnder oaren binnendoarsport, it ûnderwiis en net-essinsjele winkels ôfkundige. Oer de hoareka wurdt net earder as 25 jannewaris in beslút naam.



Anke Mellink fan Grand Café De Waegh hat der alle betrouwen yn dat de hoareka op in feilige manier weriepenje kin: "Wy scanne QR-koades, soargje foar oardel meter ôfstân en litte net mear minsken ta as kin per fjouwerkante meter. Wy kinne dit goed hanthavenje."