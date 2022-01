Bestjoer wiis mei nije bestimming tsjerke Holwert: "Goed doel foar it doarp"

Der binne ek noch oare ideeën mooglik, mar dêrfoar sil hy takom wike mei it doarp yn petear.

"Het is een prachtig gebouw", seit Kingma. "Het heeft aan de voorkant drie hele mooie ingangen, en een geweldige toren. Hoe we het precies gaan invullen, gaan we met de architect bekijken. Maar mogelijk kunnen mensen straks slapen en douchen bovenin de toren van de kerk."

Waadbelibbingssintrum

Yn de ôfrûne jierren waard it Godshûs brûkt as waadbelibbingssintrum De Noordhoren. Ein 2020 hold it sintrum op te bestean om't der te min ynkomsten wiene.

Goed doel

It tsjerkebestjoer is tefreden mei de oername. "Wy binne wiis dat it ferkocht is oan in man dy't der in goed doel mei hat", seit Willem Verbeek. "Dat is ek wichtich foar it doarp; dat de tsjerke bestean bliuwt en dat it in doel krije sil foar it doarp."