Fryske plysje fynt Belgyske krimineel yn keukenkastke

De man hat gjin fêst wen- of ferbliuwplak. Hy is yn België feroardiele ta in finzenisstraf fan goed trije jier en stie ynternasjonaal sinjalearre. It is net dúdlik wat de man op syn kerfstôk hat.

De Belgyske plysje hie opdracht jûn foar de oanhâlding. Dat meldt de plysje fan Noardeast-Fryslân.

Keukenkastke

De plysje fan Noardeast-Fryslân hat yn gearwurking mei de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee ûndersyk dien, nei't bliken die dat de man mooglik yn Fryslân wie.

Dat ûndersyk brocht de plysje freedtejûn nei syn ferbliuwplak. De man die noch syn bêst om út hannen te bliuwen fan de plysje, mar nei wat speurwurk waard er oantroffen yn in keukenkastke.