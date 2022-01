Twaspjalt op Skylge: wol of gjin nôtmûne op it Kaapsdún?

It idee ûntstie doe't in tal Skylgers der efter kaam dat der eartiids in mûne op it dún stie. "Dat zijn mensen die enthousiast zijn over de techniek van molens", seit Stephan Valk, dy't ponghâlder is fan de stichting.



De inisjatyfnimmers wolle der in produsearjende mûne fan meitsje, sadat de bakkers op it eilân bygelyks gjin moal mear fan de fêste wâl hoege te heljen. Dêrneist moat it in lûker foar toeristen wurde en in edukative lokaasje.

Draachflak

De stichting is no dwaande om draachflak op it eilân te kreëarjen. Dat dogge se ûnder mear troch it fersprieden fan flyers mei harren plannen. "We willen kijken hoe het valt in de gemeenschap", seit Valk.