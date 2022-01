'Proporsjoneel tafersjoch' op hoarekaprotest: "It is gjin grutte rebelly"

Yn gemeente Waadhoeke dogge guon hoarekasaken de doarren ek iepen. Dat bart bygelyks yn Dronyp, Deinum, Marsum en Aldebiltsyl.

Boargemaster Marga Waanders fan gemeente Waadhoeke seit dat se gjin sicht hat op it tal saken dat iepen giet. "Ik hâld der kontakt oer, it is net in massale beweging. Ik tink dat it mei giet mei de rest yn Fryslân", seit de boargemaster.

Meibewege

"Freed waard der sein dat der net hanthavene wurde soe yn Waadhoeke, mar dat is fansels net oan de oarder", ûnderstreket Waanders. "Elkenien begrypt dat we wol sinjalearje en it petear oangeane. It kin net sa wêze dat wy as oerheid sizze: it regear hât dit ôfpraat, mar wy dogge wat oars."