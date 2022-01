Leeuwarder Zwaluwen set ekstra befeiliging yn nei safolste fernieling

Dizze kear binne de glêzen fan de krekt opknapte tribune foar de twadde kear mei stiennen stikken smiten. "We hebben inmiddels voor meer dan 10.000 euro aan schade. De maat is vol", seit foarsitter Gerbrand Busstra.

De klup hinget no befeilingskamera's op en ferheget de stekken om de fjilden hinne. Ek sil de hanthavening fan Ljouwert nei alle gedachten faker kontrolên hâlde by it terrein.

Sinleas fandalisme

Earder hiene de Leeuwarder Zwaluwen al brânplakken yn it gers, stikkene netten, fernielde bûtenbourden, stuollen en banken. Der wurde lege flessen en chipssekken efterlitten. De foarsitter neamt it 'zinloos vandalisme.'

De feriening konstatearret dat der bûten trainings- en wedstriiddagen in soad minsken oer de stekken klimme om te fuotbaljen of rotsoai te traapjen op de fjilden.